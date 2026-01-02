La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 2 gennaio su Canale 5.
Mentre Asuman continua a stuzzicare Zeynep, dicendole che Alihan non ha intenzioni serie con lei, la ragazza sprofonda sempre di più nel dubbio e nell'incertezza.
Anche Caner ed Emir nutrono seri dubbi sulla sincerità di Alihan e cercano di coinvolgere Hakan per saperne di più.
Nel frattempo, Kaya ha invitato Ender a cena con la scusa di parlare dell'importante contratto con Neslihan, ma in realtà, si tratta di una cena romantica in cui Kaya cerca di riconciliarsi con Ender dopo la loro separazione molti anni prima.
