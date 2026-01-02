Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV02 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 2 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 2 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 2 gennaio su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 2 gennaio

Ender e Kaya in una scena di Forbidden Fruit 2Ender e Kaya in una scena di Forbidden Fruit 2

Mentre Asuman continua a stuzzicare Zeynep, dicendole che Alihan non ha intenzioni serie con lei, la ragazza sprofonda sempre di più nel dubbio e nell'incertezza.

Anche Caner ed Emir nutrono seri dubbi sulla sincerità di Alihan e cercano di coinvolgere Hakan per saperne di più.

Nel frattempo, Kaya ha invitato Ender a cena con la scusa di parlare dell'importante contratto con Neslihan, ma in realtà, si tratta di una cena romantica in cui Kaya cerca di riconciliarsi con Ender dopo la loro separazione molti anni prima.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video