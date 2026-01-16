Catalogo
SERIE TV16 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 16 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 16 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 16 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 16 gennaio

Eda Ece (Yildiz), in una scena di Forbidden FruitEda Ece (Yildiz), in una scena di Forbidden Fruit

Lila ed Emir decidono di informare Alihan della loro relazione, ma lui si infastidisce sentendosi preso in giro da entrambi. Per vendicarsi, Alihan parla a Emir del ragazzo che Lila gli aveva presentato tempo prima, scatenando così un’accesa discussione tra i due giovani.

Nel frattempo, Yildiz si rivolge a un santone nel tentativo di risolvere i suoi problemi con Halit, ma una volta tornata a casa e messi in pratica i consigli ricevuti, i risultati non sono quelli sperati.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato e la domenica alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

