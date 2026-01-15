La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 15 gennaio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Sevda Erginci (Zeynep Yilmaz) e Onur Tuna (Alihan Tasdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2

Yigit confida a Nigar il sospetto che Halit possa essere suo padre.

Nel frattempo, Zeynep rivela a Hazal di essere a conoscenza del passato tra lei e Alihan. La ragazza, mortificata, vorrebbe lasciare il lavoro, ma Zeynep la rassicura, spiegandole che non è necessario, perché ha compreso che la vera responsabile di questa spiacevole situazione è Elif.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.15, il sabato alle 14.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5