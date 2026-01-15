Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV15 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 15 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 15 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 15 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 15 gennaio

Sevda Erginci (Zeynep Yilmaz) e Onur Tuna (Alihan Tasdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2Sevda Erginci (Zeynep Yilmaz) e Onur Tuna (Alihan Tasdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2

Yigit confida a Nigar il sospetto che Halit possa essere suo padre.

Nel frattempo, Zeynep rivela a Hazal di essere a conoscenza del passato tra lei e Alihan. La ragazza, mortificata, vorrebbe lasciare il lavoro, ma Zeynep la rassicura, spiegandole che non è necessario, perché ha compreso che la vera responsabile di questa spiacevole situazione è Elif.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.15, il sabato alle 14.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video