Alihan (Onur Tuna) in una scena di Forbidden Fruit

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 5 gennaio dalle 14:10 su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 5 gennaio

Ender scopre che Kaya ha effettuato un test del DNA per sapere se Erim è suo figlio. Il test conferma che Kaya non è il padre biologico.

Ender lo accusa di aver usato sia lei che il figlio per i suoi scopi e gli proibisce di vedere Erim.

