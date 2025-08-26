Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
26 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 27 agosto

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 27 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Zeynep (Sevda Erginci) in Forbidden Fruit
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 27 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 27 agosto

Ender organizza una cena di lavoro tra Zehra e Osman, nel tentativo di assicurarsi un progetto vantaggioso.

Quando Halit ne viene a conoscenza, va su tutte le furie e minaccia Ender, costringendola a interrompere ogni collaborazione con Osman.

Alihan tenta disperatamente di riconquistare Zeynep.

