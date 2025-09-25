Mediaset Infinity logo
25 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 26 settembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 26 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Forbidden Fruit 2, anticipazioni 26 settembre
Ender in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 26 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 26 settembre

Dundar si presenta all'entrata della Falcon Airlines con delle auto per chiedere scusa a Zeynep. Alihan assiste alla scena e, vedendo che l'uomo è armato, si preoccupa.

