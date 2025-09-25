Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 26 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 26 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 26 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 26 settembre
Dundar si presenta all'entrata della Falcon Airlines con delle auto per chiedere scusa a Zeynep. Alihan assiste alla scena e, vedendo che l'uomo è armato, si preoccupa.
