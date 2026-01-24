Catalogo
SERIE TV24 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 26 gennaio

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 26 gennaio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Talat Bulut (Halit Argun) e Eda Ece (Yildiz Yilmaz) in una scena di Forbidden Fruit 2Talat Bulut (Halit Argun) e Eda Ece (Yildiz Yilmaz) in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 26 gennaio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 26 gennaio

Sitki mostra a Halit le foto dell’incontro tra Yildiz e Sevda, in cui avviene lo scambio della busta con il denaro.

Deciso a chiarire la situazione, Halit decide di interrogare Sevda alla presenza del suo avvocato.

