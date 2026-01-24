La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 26 gennaio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sitki mostra a Halit le foto dell’incontro tra Yildiz e Sevda, in cui avviene lo scambio della busta con il denaro.
Deciso a chiarire la situazione, Halit decide di interrogare Sevda alla presenza del suo avvocato.