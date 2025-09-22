Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 23 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 23 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 23 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 23 settembre
Ormai co-direttrice della Falcon Airlines, Zeynep prende possesso del suo nuovo ufficio.
Nel frattempo, Zerrin confida ad Halit di aver avuto una discussione con Alihan.
