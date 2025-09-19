Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
SERIE TV
19 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 22 settembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 22 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Alihan (Onur Tuna) in Forbidden Fruit

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 22 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Alihan, sconvolto perché sente di essere stato pugnalato alle spalle dalla persona di cui si fidava di più, confessa a Zerrin il perché delle sue azioni, ma la sorella fatica ad accettarlo.

