Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 22 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 22 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 22 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 22 settembre
Alihan, sconvolto perché sente di essere stato pugnalato alle spalle dalla persona di cui si fidava di più, confessa a Zerrin il perché delle sue azioni, ma la sorella fatica ad accettarlo.
Leggi anche
OSPITI
Scopriamo chi sarà a Verissimo sabato 20 e domenica 21 settembre
Scopriamo chi sarà a Verissimo sabato 20 e domenica 21 settembre
SERIE TV
I momenti più importanti di Segreti di famiglia 2 della settimana
I momenti più importanti di Segreti di famiglia 2 della settimana
CONCORRENTI
Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello
Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello