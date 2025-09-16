Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 17 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 17 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 17 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 17 settembre
Yildiz e Kemal portano avanti il loro accordo: lui recupera i gioielli autentici da reinserire nella cassaforte, ma in cambio le chiede di trascorrere una notte con lui.
Ender scopre che alcuni gioielli nella cassaforte di Halit sono falsi e, sospettando il coinvolgimento di Yildiz, decide di indagare.
