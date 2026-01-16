La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 17 gennaio gennaio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kaya difende Yigit dai maltrattamenti di Ender, invitandolo a comportarsi con maggiore rispetto e, soprattutto, a tenersi lontano dalla donna.
Durante il turno serale di lavoro, Yigit incontra Yagmur, una ragazza che lo colpisce profondamente.