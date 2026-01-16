Catalogo
SERIE TV16 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 17 gennaio

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 17 gennaio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Sevval Sam (Ender) e Baris Kilic (Kaya) in Forbidden FruitSevval Sam (Ender) e Baris Kilic (Kaya) in Forbidden Fruit

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 17 gennaio gennaio dalle 14:10 su Canale 5.

Kaya difende Yigit dai maltrattamenti di Ender, invitandolo a comportarsi con maggiore rispetto e, soprattutto, a tenersi lontano dalla donna.

Durante il turno serale di lavoro, Yigit incontra Yagmur, una ragazza che lo colpisce profondamente.

