FBI: Most Wanted, la sesta stagione dal 28 aprile su Italia 1

L'ultima stagione dell'amata serie crime con la Fugitive Task Force sulle tracce dei criminali più ricercati è disponibile in prima serata in chiaro

La sesta stagione di FBI: Most Wanted sbarca in prima serata su Italia 1. A partire da lunedì 28 aprile, i nuovi episodi saranno disponibili in chiaro e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove fino al 16 maggio è possibile rivedere anche la quinta stagione.

FBI: Most Wanted, la trama e il cast

Primo spin-off del telefilm FBI, la serie crime ha debuttato negli Usa nel 2020, per approdare in Italia l'anno successivo e confermarsi con diverse stagioni. La serie si concentra sulla divisione che ha il compito di rintracciare e catturare i criminali presenti nella lista dei più ricercati dal Bureau. Nel cast della sesta stagione di FBI: Most Wanted ritroviamo Remy Scott, interpretato da Dylan McDermott. Nella terza stagione, l'agente speciale prende il posto di capo squadra della Fugitive Task Force dopo la morte di Jess LaCroix, confermandosi poi nello stesso ruolo anche nelle stagioni seguenti. Seconda in comando della squadra, Sheryll Barnes, interpretata da Roxy Sternberg. Rinnovata la presenza anche di Ray Cannon, interpretato da Edwin Hodge; Nina Chase, interpretata da Shantel VanSanten; Hana Gibson, interpretata da Keisha Castle-Hughes.

FBI: Most Wanted 6, le anticipazioni del primo episodio del 28 aprile

Nel primo episodio in onda lunedì 28 aprile in prima serata su Italia 1, Remy e la squadra indagano su un poliziotto e una giovane donna trovati uccisi in un appartamento a Brooklyn. Un testimone gli fornisce una fotografia del potenziale assassino. La polizia la divulga, e ben presto arriva una segnalazione da parte di un cittadino: si tratta, però, di una falsa pista orchestrata dall'assassino, che nel frattempo commette altri delitti.

