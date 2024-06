Everywhere I go, l'ultima puntata del 12 giugno in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato mercoledì 12 giugno, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato mercoledì 12 giugno e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Le ragazze festeggiano la sposa con la tradizionale notte dell'Henné, mentre i ragazzi festeggiano Muharrem con una cena.

I festeggiamenti per il matrimonio si svolgono a casa di Selin e Demir. Giunti al gran giorno, Selin ha preparato una sorpresa per Demir, una mappa in cui ha segnato tutti i luoghi che vuole visitare insieme a lui, affidandola a Monsieur Tosbaga; Demir invece ha preparato l'anello per chiederle di sposarla, affidando la scatolina a Karamuk.

Nel bel mezzo della festa, né Karamuk né Tosbaga si trovano più, ma dopo un momento di panico, tutto si risolve e i due ragazzi si promettono eterno amore. Alla fine, partiranno insieme per un lungo viaggio intorno al mondo. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 12 giugno in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

