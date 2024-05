Everywhere I go, le trame della settimana dal 3 al 7 giugno

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Una scena di Everywhere I go

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity dal 3 al 7 giugno.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore, le anticipazioni dal 3 al 7 giugno

Leyla sta organizzando il ricevimento per le sue nozze, e tutto sembra filare liscio finché non dice al futuro marito che non intende lasciare sua sorella da sola nella loro enorme casa.

Nel frattempo, Burak, in competizione con Demir, è infastidito dal fatto che Eylul prenda sempre le parti di Demir. Demir e Selin litigano, e Demir discute anche con Eylul. Alla fine, Burak bacia Eylul.

Tra Burak e Eylul c'è molta tensione, ma non sono giorni facili neanche per il signor Muharrem e la signora Leyla, che, dopo un'accesa lite, continuano a non parlarsi.

Intanto, Arda, ex compagno di liceo di Selin, è tornato a Istanbul e decide di invitarla a cena. Demir scopre dove i due si incontreranno e si presenta, fingendo che si tratti di una coincidenza.

Infine, Yildirim sveglia Burak nel cuore della notte per parlargli: vuole distruggere Demir e Selin per aver ingannato sua figlia Alara, che ora si trova in una clinica psichiatrica in America.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE