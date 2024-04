Everywhere I go, le trame della settimana dal 29 aprile al 3 maggio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity dal 29 aprile al 3 maggio.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore, le anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio

Leyla e Firuze decidono di invitare a cena Selin e Demir: ora che le cose tra i due vanno bene, vogliono evitare che possano discutere e allontanarsi.

Dopo la cena, Selin e Demir tornano a casa e ballano un valzer in mezzo alla strada. Appena rientrati in casa, arriva una telefonata sul cellulare di Selin: un cliente vuole vederla nel suo albergo per discutere gli ultimi dettagli di un progetto.

Durante una cena nel vivaio, Vedat, approfittando di un momento in cui Selin è assente, rivela a Demir di aver visto Eylul a Istanbul. Demir, incredulo, cerca di cambiare argomento.

Merve viene invitata dai genitori di Bora ad Antalya. È la prima volta che li incontra e non vuole presentarsi a mani vuote: l'unica soluzione è rivolgersi a Firuze e Leyla.

Infine, il ritorno di Eylul mette in crisi Demir, che continua a non voler parlare del proprio passato e non sa come affrontare questa situazione con Selin. Intanto la nuova arrivata si sta ingraziando sempre più lo staff della Artemim.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE