Everywhere I go, le trame della settimana dal 22 al 26 aprile

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity dal 22 al 26 aprile.

Demir affronta i dipendenti della Artemim e ammette apertamente di convivere con Selin, nel frattempo, Merve e Bora, rimasti senza casa, approfittano del generoso gesto di Burak, che propone alla coppia di andare a vivere in una casa sfitta di sua proprietà.

Intanto, Selin, dopo aver dichiarato di essere innamorata di Demir, vuole licenziarsi, ma lui le impone di restare ancora al lavoro per un periodo.

Azmiye, Ayda e Merve, con l'aiuto della signora Firuze e della signora Leyla, continuano a voler scatenare la gelosia di Demir, facendo recapitare a Selin un mazzo di fiori e una composizione di cioccolatini in ufficio. Nel frattempo, Demir, ancora in collera con Selin, decide di suddividere gli spazi comuni della casa.

Azmiye, Merve e Ayda continuano a inviare a Selin biglietti e regali spacciandosi per un suo segreto ammiratore, mentre Selin crede che glieli abbia mandati Demir.

Ingine, il famoso corteggiatore segreto non si presenta all'appuntamento con Selin, che rimane ad aspettarlo nello stesso ristorante dove si trova anche Demir che prende coraggio e dichiara il suo amore per lei.

