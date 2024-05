Everywhere I go, le trame della settimana dal 20 al 24 maggio

Una scena di Everywhere I go

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity dal 20 al 24 maggio.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore, le anticipazioni dal 20 al 24 maggio

Demir ha deciso di raccontare un pezzo fondamentale del suo passato a Selin: la sua storia d'amore con Eylul. Le due donne, però, stanno stringendo amicizia e Demir vorrebbe allontanarle.

Intanto, Selin e Demir sono diretti allo chalet dove Demir ha passato l'infanzia e tutto sembra andare a gonfie vele, fino a quando Demir nota che Selin ha al dito l'anello che le ha dato Eylul.

Così i due iniziano a discutere animatamente: Selin non è disposta ad accettare che Demir le abbia mentito sull'identità di Eylul. Nel frattempo, Burak e Eylul si confrontano sul loro piano.

Selin scopre che la casa in cui abita con Demir è quella in cui lui a trascorso l'infanzia e non accetta che i momenti condivisi con Eylul siano ancora così importanti per lui.

Selin, dopo essere venuta a conoscenza della relazione passata tra Demir e Eylul, decide di affrontare questo momento difficile lontano dal ragazzo.

