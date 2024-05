Everywhere I go, le trame della settimana dal 13 al 17 maggio

I due protagonisti di Everywhere I go in una scena

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity dal 13 al 17 maggio.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore, le anticipazioni dal 13 al 17 maggio

Durante una gita in barca con Demir, Selin decide di tornare a casa prima del previsto, e gli chiede di rimandare al giorno successivo quello che lui ha da dirle.

Demir cerca di far calmare Merve dopo la sua crisi di nervi in ufficio e la porta da Vedat per farle fare la stessa "terapia" che si è sempre rivelata efficace per lui: lavorare la terra.

Mentre Vedat, Ibo e Demir si trovano in un locale a condividere le loro esperienze amorose, vengono provocati da un gruppo di ragazzi e vengono coinvolti in una rissa.

Demir è molto teso. Non sopporta l'idea che Selin non sia a conoscenza della sua storia passata con Eylul e ha paura che lei lo venga a sapere da qualcun altro.

Di prima mattina, Demir va sull'isola di Buyukada a cercare Selin a casa della signora Turkan e la riaccompagna a casa. Elyul è delusa e molto triste nel constatare questa situazione.

