Il terzo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato martedì 5 marzo, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nella terza puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicata martedì 5 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, nello studio di architettura Artemim, la regola contro le relazioni tra colleghi interrompe la storia tra Merve e Bora.

Demir, allergico al latte, finisce in ospedale dopo che Selin, ignara della sua allergia, ordina un caffè con il latte vaccino. Il loro rapporto si incrina ulteriormente quando Demir chiede a Selin di lasciare la casa e cambia la serratura. Nel tentativo di rientrare, Selin si ferisce e finisce in ospedale.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 5 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE