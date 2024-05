Nel nuovo episodio della fiction turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato martedì 14 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Demir porta Merve in riva al mare per farla calmare dopo la crisi che ha avuto in ufficio. Più tardi, decide di portarla da Vedat in modo che possa fare la stessa "terapia" che aiuta sempre anche lui: lavorare la terra. Selin, Azmiye e Ayda si incontrano per dare sostegno morale alla loro amica, ma all'uscita della Artemim incontrano Ibo, che ricorda ad Ayda che avevano preso un impegno con un'amica del ragazzo. Ibo porta quindi Ayda a conoscere Muge, che poi si rivelerà essere la sua ex fidanzata. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 14 maggio della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

