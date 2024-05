Everywhere I go, la puntata del 6 maggio in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato lunedì 6 maggio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultima puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicata lunedì 6 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ibo pianifica un'uscita a quattro con Ayda, Selin e Demir e li sorprende organizzando una grigliata in un posto molto isolato, in mezzo alla natura.

Alla fine della cena, i quattro amici decidono di andare a prendere il dessert in un posto molto suggestivo, dove incontrano casualmente Burak e Eylul, che a loro volta erano andati a cena fuori. Eylul, ancora innamorata di Demir, si convince che il suo ex abbia una storia con Ayda.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 6 maggio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

