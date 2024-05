Everywhere I go, la puntata del 31 maggio in streaming

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato venerdì 31 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Arda, un vecchio amico di Selin, viene a trovarla in ufficio, e questo scatena la gelosia di Demir che con una scusa la costringe a restare in ufficio fino a tarda sera, impedendo così ai due di vedersi. Leyla e il signor Muharrem sono prossimi al matrimonio, ma la donna, contro il parere di Firuze, non vuole alcuna festa di matrimonio. Nel frattempo, Burak e Eylul hanno uno scontro a causa delle voci infamanti che lui ha deciso di diffondere sul conto di Demir. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 31 maggio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE