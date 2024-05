Everywhere I go, la puntata del 3 maggio in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato venerdì 3 maggio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato venerdì 3 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, il ritorno di Eylul mette in crisi Demir, che continua a non voler parlare del proprio passato e non sa come affrontare questa situazione con Selin.

Intanto la nuova arrivata si sta ingraziando sempre più lo staff della Artemim. Merve deve partire per Antalya per conoscere i genitori di Bora, ma chiede alle amiche di accompagnarla. Demir ha uno scontro con Burak che è in possesso di alcune foto prese di nascosto dalla camera oscura di Selin. In seguito a questo avvenimento, Demir mette in guardia la ragazza dalle vere intenzioni di Burak.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 3 maggio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

