Everywhere I go, la puntata del 29 aprile in streaming

Nell'ultima puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato lunedì 29 aprile e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Demir nota l'ennesimo pacchetto regalo sulla scrivania di Selin e decide di chiedere ad Azmiye la lista completa delle consegne effettuate alla Artemim. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 29 aprile in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

