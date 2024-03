Everywhere I go, la puntata del 28 marzo in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato giovedì 28 marzo, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato giovedì 28 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Semih è determinato a partire immediatamente, mentre Reyhan cerca di convincerlo a rimandare la partenza per festeggiare il compleanno di Selin.

Nel frattempo, Demir discute con Alara del suo progetto. Selin, fingendo di essere Merve, vuole ringraziare Demir per l'aiuto ricevuto, ma Vedat scopre che Selin ha mentito riguardo alla sua identità. Tuttavia Vedat sembra essere molto comprensivo nei suoi confronti.

In azienda, invece, Demir affronta Ferruh riguardo a delle irregolarità nell'acquisto di materiali destinati all'hotel di Yildirim. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 28 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE