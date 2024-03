Everywhere I go, la puntata del 25 marzo in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato lunedì 25 marzo, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultima puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato lunedì 25 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, mentre Demir è ospite a casa di Leyla e Firuze, nel cuore della notte viene chiamato dal signor Yildirim che vuole parlargli.

Demir deve tornare a casa sua, visto che i suoi abiti sono stati messi in lavatrice da Leyla e Firuze, ma deve fare tutto di nascosto, dato che in casa sono ospiti i genitori di Selin. Dopo avere parlato con il signor Yildimir, Demir va a dormire in ufficio. Il mattino seguente dovranno presentare un progetto importante proprio al signor Yildimir. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 25 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

