Everywhere I go, la puntata del 20 marzo in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato mercoledì 20 marzo, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato mercoledì 20 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, la mattina presto, Demir e Selin sentono suonare alla porta. Demir va ad aprire e si trova davanti i genitori di Selin. Non sapendo chi siano, si presenta come il proprietario della casa.

Chiaramente il padre e la madre di Selin chiedono immediatamente una spiegazione e la ragazza non sa cosa dire. Demir vorrebbe raccontare tutto, ma lei lo prega di non farlo, per non distruggere la fiducia che i suoi genitori hanno in lei.

Al momento di inventare una scusa valida per spiegare la presenza di Demir a quell'ora in casa sua, vengono in soccorso di Selin Leyla e Firuze, che hanno sentito tutto mentre erano nascoste in giardino, dichiarando di essere le zie di Demir, il nipote che si è appena trasferito dal Giappone. Non avendo posto in casa loro, Selin si era offerta tenere le sue cose. Per questo Demir è lì di prima mattina.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 20 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

