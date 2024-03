Everywhere I go, la puntata del 13 marzo in streaming

Nell'ultima puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicata mercoledì 13 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ferruh si mostrerà molto duro nei confronti di Selin per aver creato il problema con Yildirim. Ibo intanto parla con Ayda in merito alla pensione per gatti, rendendosi conto delle ansie della ragazza. Demir penserà a un progetto per non perdere il contratto con Yildirim e si lamenterà di Selin con Vedat, che tuttavia lo metterà davanti all'evidenza che la ragazza può solo che fargli del bene. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 13 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE