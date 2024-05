Everywhere I go, la puntata dell'1 maggio in streaming

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato mercoledì 1 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, durante una cena nel vivaio, Vedat, approfittando di un momento in cui Selin è assente, rivela a Demir di aver visto Eylul a Istanbul. Demir, incredulo, cerca di cambiare argomento prima del ritorno di Selin, ma lei ha già accidentalmente origliato parte della conversazione. Ibo confida a Ayda di aver parlato con il suo amico terapista di coppia per Selin e Demir, che ha costretto anche loro a fare terapia. Il giorno successivo in ufficio, Demir è scosso dall'arrivo inaspettato di Eylul, che ha rilevato le azioni del padre e si accinge a prendere l'incarico di nuovo direttore amministrativo dello studio. La nuova direttiva aziendale viene comunicata a tutti i dipendenti durante una riunione e la presenza di Eylul viene accolta positivamente, sebbene i ragazzi siano all'oscuro dei trascorsi tra Eylul e Demir. Il ragazzo cerca comunque di preservare la sua relazione con Selin. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'1 maggio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

