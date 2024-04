Everywhere I go, le anticipazioni del 4 aprile

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da giovedì 4 aprile in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Selin e Demir litigano per gelosia: Demir pensa che Vedat sia innamorato di Selin e Selin pensa che Demir si sia innamorato di Alara. Il viaggio a Parigi diventa il punto di rottura.

Burak intanto pensa che Demir stia facendo mobbing nei confronti di Selin, ma la ragazza lo nega decisamente. Alara sfida Burak a sedurre Selin, visto che lei è decisa a fare altrettanto con Demir in occasione del viaggio. Ayda e Merve sono preoccupate perché Selin è irrintracciabile e chiedono aiuto a Ibo e alle sorelle Firuze e Leyla. Ibo alla fine trova Selin al canile. Nell'episodio precedente, pubblicato mercoledì 3 aprile , invece, Burak e Selin vanno a fare un sopralluogo nell'area verde da adibire a zona agricola. Mentre discutono sulla possibilità di mettere delle case sugli alberi per i bambini nella pineta circostante, si presenta Demir. Burak è infastidito dalla presenza del capo e lo è ancora di più quando Demir approva subito l'idea delle case sugli alberi, mandandolo in ufficio per cambiare il preventivo. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

