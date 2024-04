Everywhere I go, le anticipazioni del 3 aprile

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da mercoledì 3 aprile in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Burak e Selin vanno a fare un sopralluogo nell'area verde da adibire a zona agricola. Mentre discutono sulla possibilità di mettere delle case sugli alberi per i bambini nella pineta circostante, si presenta Demir. Burak è infastidito dalla presenza del capo e lo è ancora di più quando Demir approva subito l'idea delle case sugli alberi, mandandolo in ufficio per cambiare il preventivo. Nella puntata precedente, pubblicata martedì 2 aprile , invece, Demir annuncia al team che i lavori per l'orfanotrofio cominceranno il giorno successivo e si reca da Alara per comunicarle la sua decisione, tuttavia non trovandola. Leyla e Firuze sono all' Happy Pie per il loro primo giorno di lavoro e organizzano una cena romantica a sorpresa per Demir e Selin, che però non si presenteranno. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

