Everywhere I go, le anticipazioni del 26 aprile

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da venerdì 26 aprile in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, il famoso corteggiatore segreto non si presenta all'appuntamento con Selin, che rimane ad aspettarlo nello stesso ristorante dove si trova anche Demir. Le ragazze chiamano Burak affinché possa sostenere Selin, ma proprio in quel momento Demir si fa coraggio e decide di dichiararsi. Nella puntata precedente, pubblicato giovedì 25 aprile, invece, in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Azmiye, Merve e Ayda continuano a inviare a Selin biglietti e regali spacciandosi per un suo segreto ammiratore, mentre Selin crede che a mandarglieli sia Demir. A causa di questo equivoco la ragazza si sente confusa quando invece Demir continua a trattarla con la solita freddezza. Affrontando i compiti assegnati da Bunyamin, i due giovani si confidano segreti importanti della loro reciproca infanzia. Demir, in ogni caso, è determinato a non farsi avanti, proprio perché è a conoscenza che nella vita di Selin ci sia un corteggiatore. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

