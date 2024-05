Endless Love, il riassunto della settimana dal 29 aprile al 4 maggio

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda dal 29 aprile al 4 maggio su Canale 5, per scoprire i segreti di Emir, Kemal si rivolge a Zehir.

Nel frattempo, Nihan scopre la relazione tra Emir e Zeynep e intima al marito di stare lontano dalla sorella di Kemal. Anche quest'ultima fa una scoperta sconcertante: dopo aver visto Tarik in compagnia di Banu, viene a sapere che il fratello lavora per Emir.

Onder scopre che la madre di Emir è viva e usa quest'informazione per ricattarlo.

Infine, Kemal recupera le chiavette di Emir, ma Nihan lo implora di non aprirle. Dopo la discussione, Kemal viene aggredito e accoltellato per ordine di Emir, ma riesce comunque a consegnare le chiavette a Nihan, che poi lo porta in ospedale. Dopo essersi ripreso, Kemal manda via Nihan: si è arreso, ha capito che lei non vuole essere salvata.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 29 aprile al 4 maggio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE