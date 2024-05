Everywhere I go, le anticipazioni del 23 maggio

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da giovedì 23 maggio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Selin e Demir continuano ad avere dei litigi quando lei scopre che la casa in cui abitano è la stessa in cui Demir è nato e ha trascorso l'infanzia. Nella puntata precedente, pubblicata mercoledì 22 maggio, Selin e Demir discutono animatamente: la ragazza non è disposta ad accettare che Demir le abbia mentito sull'identità di Eylül. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE