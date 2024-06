Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da mercoledì 12 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, i festeggiamenti per il matrimonio di Leyla e Muharrem si svolgono a casa di Selin e Demir. Giunti al gran giorno, Selin ha preparato una sorpresa per Demir senza sapere che anche lui ne ha una per lei. Nella puntata precedente, pubblicata martedì 11 giugno, Demir e Selin hanno messo a disposizione il loro giardino e si preparano a organizzare la festa per il matrimonio di Leyla e Muharrem. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE