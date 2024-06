Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Everywhere I go, disponibile martedì 11 giugno su Mediaset Infinity

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da martedì 11 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Vedat, Marve, Ibo, Ayda, Demir e Selin si preparano a organizzare la festa per il matrimonio di Leyla e Muharrem.

Demir e Selin mettono a disposizione il loro giardino, perché è il luogo dove si sono incontrati la prima volta i due sposi.

Nella puntata precedente, pubblicata lunedì 10 giugno, Demir organizza un incontro con Eylül e Burak per rendere definitiva la decisione della chiusura della Artemim. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

