Everywhere I go, le anticipazioni dell'1 maggio

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da mercoledì 1 maggio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, durante una cena nel vivaio, Vedat, approfittando di un momento in cui Selin è assente, rivela a Demir di aver visto Eylul a Istanbul. Demir, incredulo, cerca di cambiare argomento prima del ritorno di Selin, ma lei ha già accidentalmente origliato parte della conversazione.

Ibo confida a Ayda di aver parlato con il suo amico terapista di coppia per Selin e Demir, che ha costretto anche loro a fare terapia. Il giorno successivo in ufficio, Demir è scosso dall'arrivo inaspettato di Eylul, che ha rilevato le azioni del padre e si accinge a prendere l'incarico di nuovo direttore amministrativo dello studio.

La nuova direttiva aziendale viene comunicata a tutti i dipendenti durante una riunione e la presenza di Eylul viene accolta positivamente, sebbene i ragazzi siano all'oscuro dei trascorsi tra Eylul e Demir. Demir cerca comunque di preservare la sua relazione con Selin. Nell'episodio precedente, pubblicato martedì 30 aprile, invece, Selin e Demir, dopo una cena un po' movimentata con le sorelle Leyla e Firuze, tornando a casa ballano un valzer in mezzo alla strada.

Appena rientrati in casa, arriva una telefonata sul cellulare di Selin: un cliente vuole vederla nel suo albergo per discutere gli ultimi dettagli di un progetto. Demir, geloso, decide di accompagnarla e attenderla nella hall.

In realtà, l'uomo ha preparato la sua migliore camera d'albergo, nella speranza che la ragazza ceda alle sue avances. Dopo questo incontro, Selin se ne andrà via sconvolta. Ferruh, intanto, dice a Burak di aver trovato l'ex fidanzata di Demir, Eylul. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE