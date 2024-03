Lunedì 1 aprile Endless Love non va in onda su Canale 5. Al posto dell'amata serie turca con Burak Ozcivit e Neslihan Atagul, sulla rete ammiraglia di Mediaset spazio ai nuovi episodi de La Promessa, trasmessa dalle 14.10 alle 16.40.

La Promessa, gli episodi in onda lunedì 1 aprile

Nelle nuove puntate de La Promessa, in onda lunedì 1 aprile dalle 14.10 su Canale 5, Lope dichiara a Salvador di essere innamorato di Maria. Pia e Gregorio iniziano a condividere la camera da letto, ma il russare dell'uomo non lascia riposare Pia. Jana cerca di far capire a Manuel che Jimena sta mentendo anche sullo svenimento, ma lui non vuole più saperne di queste accuse. Lorenzo fa ritorno a La Promessa dopo le varie commissioni svolte a Puebla de Tera, ma ancora una volta discute con Elisa. Jana intanto riesce a ritrovare la casa dove ha passato gli ultimi momenti con sua madre e suo fratello. Manuel decide, a malincuore, di non accettare l'offerta di Don Pedro di partecipare alla Coppa Herzog Staackman. La Marchesa fa il suo grane ritorno a La Promessa, sorprendendo tutti a cena.

Quando va in onda la prossima puntata di Endless Love?

La programmazione di Endless Love riprenderà regolarmente martedì 2 aprile alle 14.10 su Canale 5. In questa puntata, Kemal si arrabbia molto con sua sorella per quanto accaduto insieme a Ozan, ma sospetta che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Emir e chiede spiegazioni a Zeynep su come si sia trovata coinvolta in tutto questo. Messa alle strette, la ragazza decide di confessare tutta la verità.

