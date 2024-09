Endless Love, le trame della settimana dal 7 al 12 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu) e Burak Özçivit (Kemal Soydere) in una scena di Endless Love

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 7 al 12 ottobre durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì anche in prima serata, il sabato alle 14.45 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 7 al 12 ottobre

Kemal è sempre più convinto che Deniz sia sua figlia. Anche se Leyla gli invia un documento falsificato da Tufan su ordine di Emir, che modifica il gruppo sanguigno di Deniz per far credere il contrario, Kemal non si arrende.

Emir, per mantenere il controllo su Nihan e Kemal, attua un piano estremo: si reca su una scogliera con Deniz, ma al posto della bambina usa una bambola per simulare di gettarla giù.

Zeynep, dopo essere stata cacciata di casa da suo padre Huseyin per la sua relazione segreta con Emir, si trova in una situazione disperata.

Nihan, sempre più tormentata dalla situazione, decide di rivelare a Kemal che Deniz è sua figlia.

Leyla, sospettosa sul passato di Ayhan, scopre che l'uomo ha scontato sei anni di carcere per aver rubato nella cassaforte di suo padre.

Asu cerca un'alleanza con Emir per distruggere Kemal, ma i loro piani vengono interrotti da una telefonata di Nihan, che informa Emir del miglioramento delle condizioni di salute della madre Mujgan.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE