Endless Love, le trame della settimana dal 4 al 9 novembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Neslihan Atagül (Nihan Sezin), Arven Beren (Deniz Soydere) e Burak Özçivit (Kemal Soydere) in una scena di Endless Love

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 4 al 9 novembre durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì e il venerdì anche in prima serata, il sabato alle 14.45 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 4 al 9 novembre

Zeynep chiede a Tarik di distruggere le prove che la legano all'omicidio di Ozan, mentre Kemal e Nihan cercano di chiarire i fatti della notte del delitto, portando Nihan a sospettare della colpevolezza di Zeynep.

Nihan espone davanti alla stampa la finzione del suo matrimonio con Emir, provocando una reazione furiosa e spingendo Emir a minacciare di toglierle la figlia. Zeynep, sopraffatta, pensa di suicidarsi, ma Kemal la salva e la esorta a confessare la verità.

Dopo la diffusione di un video che mostra Zeynep soffocare Ozan , Nihan rompe definitivamente con Kemal, incolpandolo di aver coperto Zeynep.

