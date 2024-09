Endless Love, le trame della settimana dal 30 settembre al 5 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Burak Özçivit (Kemal Soydere) e Neslihan Atagül (Nihan Sezin) in una scena di Endless Love

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 30 settembre al 5 ottobre durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche in prima serata, il sabato alle 14.45 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 30 settembre al 5 ottobre

Kemal affida una lettera a Tufan affinché venga consegnata al ricattatore di Emir, ma Tufan la consegna invece a Emir. Nella lettera, Kemal propone ad Asu un accordo per distruggere Emir in cambio delle azioni della Kozcuoglu Holding che dichiara di possedere.

Ayhan e Leyla si recano all'ospedale per ottenere il certificato di nascita di Asu, e dopo una lunga ricerca manuale, riescono a trovare il documento che dimostra che Asu ed Emir sono fratelli.

Zeynep, accecata dalla gelosia, affronta Emir chiedendogli chi sia la donna vista con lui, ignorando che si tratta di sua sorella Asu. Durante questo confronto, arriva Nihan, che aveva seguito Zeynep.

Durante una riunione del Consiglio di amministrazione, Galip annuncia il suo ritiro e la cessione delle sue quote. Kemal interrompe la riunione e sorprende tutti dichiarando di essere il maggiore azionista della società, grazie al suo recente matrimonio con Asu, che ha ricevuto le quote da Galip.

Asu e Kemal invitano la famiglia di Kemal a cena per annunciare il loro matrimonio, mentre i giornalisti assediano la casa di Emir. Quando si diffonde la notizia che Asu è la figlia di Mujgan Kozcuoglu, la madre di Emir, la famiglia di Kemal lascia la casa degli sposi.

