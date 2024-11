Endless Love, le trame della settimana dal 28 al 30 novembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 28 al 30 novembre durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5, in onda il giovedì in prima serata, il sabato alle 14.45 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 28 al 30 novembre

Hakan e Zeynep stanno preparando le nozze: la ragazza decide quindi di rivelare a Emir la sua intenzione di sposare Hakan. Mentre proseguono le indagini sul presunto omicidio di Asu, Galip accusa Emir di averla uccisa ma, dopo un drammatico scontro, decide di credere a suo figlio. Kemal non ricorda nulla di quanto accaduto la notte della sparizione di Asu, decide così di andare a visionare le telecamere di sicurezza del palazzo dove lui era andato a parlare con Asu del divorzio. Dai filmati, però, non lo si vede uscire e questo insospettisce Kemal che immagina siano state cancellate. Nel frattempo arriva il rapporto della scientifica: i risultati di tutte le analisi puntano il dito su Kemal, così il commissario Mercan si fa dare un mandato per arrestarlo. Nihan si reca al cimitero per assistere all'apertura della tomba di Ozan. Con grande sorpresa di tutti, la tomba risulta essere vuota. Kemal raggiunge Nihan dopo aver avuto uno scontro acceso con Mercan, intenzionata ad arrestarlo per l'omicidio di Asu. L'uomo riesce a scappare dal cimitero evitando nuovamente l'arresto, ma è intercettato da Emir durante la fuga e viene portato in un luogo segreto. Kemal è tenuto prigioniero da un uomo di Emir, ma i suoi amici si sono già mobilitati per trovarlo e portarlo in salvo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE