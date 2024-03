Endless Love, le trame della settimana dal 25 al 30 marzo

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 25 al 30 marzo durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la nuova serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 25 al 30 marzo

Emir scopre che Kemal ha lasciato Istanbul lo stesso anno in cui lui e Nihan si sono sposati e decide di iniziare ad indagare.

Nel frattempo, Onder suggerisce a Kemal di non avvicinarsi più a Nihan. Lei raggiunge Kemal nel suo ufficio per regalargli la sua valigetta dei ricordi e dirgli di farne ciò che vuole. Kemal comunica a Nihan la sua intenzione di stare lontano da lei per un po', per evitare di complicare la situazione, mentre Zeynep accetta di uscire con Ozan.

Intanto, Nihan dice al marito, dopo un acceso scontro, che accetterà la proposta di Kemal di dipingere un murale nella sua azienda.

Infine, Ozan confessa a Emir di essersi invaghito di una ragazza, ma si rende conto che, per colpa della sua malattia, non ci sarà mai nulla tra loro.

