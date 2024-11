Endless Love, le trame della settimana dal 18 al 23 novembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 18 al 23 novembre durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda il giovedì in prima serata, il sabato alle 14.45 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dal 18 al 23 novembre

Asu incoraggia Tarik a incastrare Gurcan, facendolo passare per il vero colpevole. Nel frattempo, Zehir, che ha scoperto dove si trova Gurcan, lo ha bloccato e lo tiene prigioniero. Nihan, Kemal e Zehir fanno irruzione nell'abitazione di Gurcan, ma scoprono che Tarik lo ha già preso in ostaggio. Emir vuole vendicarsi del tentato omicidio di Nihan e così costringe Asu a mettersi al volante di una macchina con freni rotti. Intanto, Emir comunica alla madre che Asu ha provocato l'incidente di Nihan. Asu torna a casa e Kemal le comunica la sua intenzione di divorziare. Quando scopre che Nihan è presente, tra loro scoppia una discussione. Infine, Nihan e Kemal scoprono che Asu non è in casa e vedono una grande macchia di sangue nella sua camera.

