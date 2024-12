Endless Love, le trame della settimana dal 16 al 21 dicembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Neslihan Atagül (Nihan Sezin), Burak Özçivit (Kemal Soydere) e Arven Beren (Deniz Soydere) in una scena di Endless Love

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dal 16 al 21 dicembre novembre durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5.

Endless Love: le anticipazioni dal 16 al 21 dicembre

Kemal, dopo molte difficoltà, ottiene finalmente il divorzio da Asu, ma è costretto a cedere le sue quote aziendali. Per proteggere l’integrità della holding, decide di trasferirle a Müjgan, che si impegna a garantire la trasparenza negli affari futuri.

Nel frattempo, Nihan e Zeynep uniscono le forze per incastrare Asu e ottenere la sua confessione. Tuttavia, Emir intuisce il piano e cerca di intervenire, scoprendo che Gürcan si è risvegliato, mettendo ulteriormente a rischio la posizione di sua sorella.

Asu viene portata davanti al giudice e sfrutta un cavillo legale per evitare una condanna immediata, finendo però in custodia cautelare. Successivamente, viene trasferita in un ospedale psichiatrico, mentre gli sforzi di Zehir conducono al rintracciamento di Halil Sevketli, seguito anche dagli uomini di Emir.

Nel frattempo, Leyla e Ayhan celebrano il loro matrimonio, un momento di gioia interrotto dalle tensioni che continuano a crescere: Nihan si riconcilia con i genitori di Kemal, ma il suo rapporto con Emir si deteriora ulteriormente. Dopo un confronto infuocato, Emir reagisce violentemente, rinchiudendo Nihan in casa e isolandola da tutti, compresa Vildan.

Mercan, profondamente scossa dai suoi sentimenti per Kemal, decide di partire, cercando sollievo dalla sofferenza. Nel caos, Zehir scopre appunti compromettenti contro Emir, ma la mancanza di una testimonianza chiave frena ogni progresso.

Intanto, Zeynep accetta la realtà che non potrà mai avere un futuro con Emir, mentre Galip, colpito da un infarto, viene ricoverato in ospedale.

