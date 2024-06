Endless Love, le trame della settimana dall'1 al 5 luglio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dall'1 al 5 luglio durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì al venerdì alle 14.10 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dall'1 al 5 luglio

Grazie ad una tempestiva telefonata di Efsane, Zeynep si fa trovare con la pistola di Kemal in mano, avvalorando la teoria che le sue visite ad Emir siano mirate a recuperare l'arma. Nel frattempo, Emir decide di coinvolgere attivamente Nihan negli affari dell’azienda: il suo compito sarebbe quello di dirigere un'iniziativa benefica. Kemal è stato convinto dal signor Hakki a ritirare le dimissioni; perciò, lui e Nihan si trovano a lavorare insieme, ma le cose non sono semplici come sembrano. Intanto, Nihan si dedica con entusiasmo al progetto per costruire una scuola nell'area della centrale termoelettrica. Infine, Tufan si confida con la madre ritrovata: da un lato farebbe di tutto per rendere Asu felice, ma dall'altro non vuole che la donna che ama finisca con un altro uomo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE