Dalle manette di Love is in the air al colpo di fulmine di Endless Love, scopriamo i più emozionanti primi incontri delle serie tv turche

Colpo di fulmine o colpo in testa? I primi incontri in una serie tv turca possono essere molto diversi tra di loro e regalare agli spettatori momenti romantici e divertenti.

Il primo approccio tra i protagonisti riesce a simboleggiare il rapporto che si svilupperà tra i due nel corso della serie.

Endless Love: il primo incontro di Nihan e Kemal

Storie molto tormentate possono iniziare con un romantico colpo di fulmine, come avviene a Nihan e Kemal in Endless Love, oppure un acceso scontro nel primo episodio potrebbe celare un grande sentimento, come accade in Everywhere I Go.

Non tutti i protagonisti si piacciono a prima vista e, spesso, una differenza di classe sociale complica le cose e risulta un ostacolo difficile da superare.

In The Family, Aslan e Devin si incontrano su un aereo e hanno diverse discussioni. Terminato il viaggio, la complicità tra i due è evidente, eppure la diversa condizione economica e sociale sarà un problema onnipresente nella loro storia d'amore.

Dalle manette di Eda e Serkan in Love is in the air all'incontro accidentale in ascensore tra Leyla e Ates in If You Love, nel video qui sopra scopriamo tutti i primi incontri delle serie tv turche disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

