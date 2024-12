Endless Love, il riassunto della settimana dal 9 al 14 dicembre

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda da lunedì 9 a sabato 14 dicembre su Canale 5, Emir tiene in ostaggio il fratello di Hakan e ricatta il commissario per non fargli sposare Zeynep. Leyla viene ferita quasi mortalmente da un uomo di Galip e Ayhan la porta d'urgenza in ospedale. Grazie alle indagini di Mercan e Kemal, Galip viene arrestato per i suoi crimini nonostante le proteste di Emir. Nihan va a trovare Leyla in ospedale ed è piena di gioia quando la vede risvegliarsi dal coma. Dal carcere, Galip ha una conversazione con Emir e gli suggerisce di addossargli tutti i suoi crimini per salvare l'azienda e se stesso. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 9 al 14 dicembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, il giovedì in prima serata alle 21.20, il sabato alle 14.45.

