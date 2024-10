Endless Love, il riassunto della settimana dal 7 al 12 ottobre

Ecco cosa è successo negli episodi di Endless Love andati in onda dal 7 al 12 ottobre su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda da lunedì 7 a sabato 12 ottobre su Canale 5, Zeynep confessa il suo amore per Emir a tutta la famiglia causando la furia di suo padre che la caccia di casa.

Tarik ha uno scontro con Emir in cui gli dice che non ha più intenzione di lavorare per lui, ma Emir continua a ricattarlo.

Tramite un inganno, Emir fa arrivare Nihan su una scogliera per farle confessare i suoi complotti con Kemal. Quando Nihan nega di aver rivelato a Kemal la verità su Deniz, Emir butta giù dalla scogliera la carrozzina di Deniz.

Nihan è disperata credendo di aver assistito alla morte di sua figlia, ma si trattava di una finta di Emir con lo scopo di farla parlare.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 7 al 12 ottobre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì e il sabato alle 14.45.

