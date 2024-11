Endless Love, il riassunto della settimana dal 28 ottobre al 2 novembre

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda da lunedì 28 ottobre a sabato 2 novembre su Canale 5, Tarik scopre che Banu fa la spia per conto di Emir riferendogli informazioni su Kemal e tutta la famiglia.

Kemal viene arrestato per il rapimento di Deniz, ma grazie ad uno stratagemma del suo avvocato la sentenza viene sospesa e torna in libertà.

Nihan e Kemal scoprono nuovi risvolti sull'omicidio di Ozan e interrogano una dottoressa che è stata corrotta da un ricattatore misterioso che ha ordinato di far assassinare il fratello di Nihan.

Emir rapisce Zeynep per usarla come capro espiatorio. Il suo obiettivo è non far capire a Nihan e Kemal che è lui il ricattatore misterioso.

